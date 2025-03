Trump oskarża UE. "Wykorzystała USA"

W trakcie konferencji w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zwrócił uwagę na to, że Kanada pobiera od USA ponad 200 proc. opłat za produkty mleczne. - Kanada od lat zdziera z nas cła na drewno i produkty mleczne 250 proc. - mówił Trump. Zapowiedział, że w odpowiedzi Stany Zjednoczone również nałożą na Kanadę takie same cła, chyba że z nich zrezygnują.

- Słuchaj, nasz kraj został oszukany przez wszystkich. Teraz się to zatrzyma. Zatrzymałem to w mojej pierwszej kadencji, a teraz naprawdę to zatrzymamy, ponieważ jest to bardzo niesprawiedliwe - mówił Trump.