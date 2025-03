Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Donald Trump na portalu Truth Social napisał, że "zdecydowanie" rozważa wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł na Rosję do czasu zawieszenia ognia i osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju.

"Opierając się na fakcie, że Rosja absolutnie "spuszcza łomot" Ukrainę na polu bitwy w tej chwili, zdecydowanie rozważam wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł na Rosję do czasu zawieszenia ognia i osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju. Do Rosji i Ukrainy, podejdźcie do stołu teraz, zanim będzie za późno. Dziękuję!!!" - napisał Trump.