Szymon Hołownia w Gdańsku. Mocno o kryzysie w Afganistanie i solidarności "w każdym wymiarze życia"

- Mówimy w naszym programie o solidarności międzyregionalnej. To bardzo ważne, żeby nie było Polski A, B, C, D, aż do Ź. Tylko żeby każdy miał równe szanse na pracę, szkołę, realizowanie swoich marzeń. Żeby rozwijać swoje pasje i marzenia. Dlatego mówimy w naszych postulatach, że z Krajowego Planu Odbudowy, który teraz jest wstrzymywany przez Brukselę w związku z zamachami na niezależność sądów, które robi PiS, ale te pieniądze z KPO już dzisiaj powinny zostać zabudżetowane, żeby stworzyć połączenia kolejowe, albo odbudować połączenia kolejowe do wszystkich miast w Polsce, które mają powyżej 10 tys. mieszkańców" - podkreślał lider Polski 2050.