Posłanka Lewicy gwiazdą internetu. Maciejewska "niszczy" konkurencję

Aktywność w mediach społecznościowych

Wiceprzewodnicząca Lewicy opowiedziała o swojej aktywności w socjal mediach. - W socjal mediach pokazuję różne rzeczy, nie tylko zabawne, ale też poważne. Lubię swoją pracę i lubię pomagać ludziom. Dzięki social mediom mogę to pokazywać. Pomaga mi to również dotrzeć do młodych ludzi - stwierdziła Maciejewska.