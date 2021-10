Wojna posłanek. Maciejewska uderzyła w Pawłowską za transfer do PiS

Posłanka Maciejewska o Monice Pawłowskiej: "Sprzedanie własnych wartości"

Pawłowska weszła do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej z rekomendacji Wiosny Roberta Biedronia, następne dołączyła do klubu Lewicy. W marcu przeszła do ugrupowania Jarosława Gowina jako posłanka niezrzeszona. Jej najnowszy transfer do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wywołał falę nieprzychylnych komentarzy odnośnie jej politycznej "elastyczności".