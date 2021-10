Dziewczynki z trójmiejskich podstawówek mają "nie kusić" chłopców ubiorem. Rodzice nazywają to "efektem Czarnka", a gdański magistrat zaprzecza

Na tym nie koniec. "GW" twierdzi, że do podobnych sytuacji dochodzi także w innych miastach województwa pomorskiego. Na pierwszych lekcjach z wychowawcami klas w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, dziewczynki podobno zostały poinformowane, że nie mogą przychodzić do szkoły ubrane w krótkie spodenki i koszulki na ramiączkach. Powód? By "nie kusić chłopców".