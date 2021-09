"Zasłynął" wypowiedziami o "cnotach niewieścich". Jako rektor odebrał statut uczelni z rąk Czarnka

"Gazeta Wyborcza" cytuje wcześniejsze słowa byłego rektora uczelni, gdy ta była jeszcze placówką państwową,, dr Andrzeja Samborskiego. Były rektor wskazał, że po zmianie statutu akademia przejmie cały majątek uczelni jej studentów, oraz przeprowadzi wymianę pracowników. Ich umowy wygasną po 3 miesiącach od momentu powołania akademii. Krok ten krytykowała nawet Główna Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko. Próbowała interweniować przekazując do Sejmu opinię, w której odrzuciła to rozwiązanie. Nie przyniosło to jednak żadnego skutku.