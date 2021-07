Cnoty niewieście w szkole? "Czarnek nie jest w stanie zrobić tego, co by chciał"

Logiczne jest, że nauczyciele nie podejmą wysiłku oczekiwanego przez Przemysława Czarnka. Trudno sobie to wyobrazić w praktyce. Minister Czarnek chyba myśli, że każdy dostosuje się do tego, co on sobie wymyśli. Zapominamy o jednym: młodzież powie "nie!" i się nie zgodzi. Te młode dziewczyny i ci młodzi chłopcy to nasza nadzieja. Pod tym względem jestem optymistą, bo zdaję sobie sprawę, że Czarnek nie jest w stanie zrobić tego, co by chciał, bo młodzież się na to nie zgodzi. Przynajmniej taką mam nadzieję.