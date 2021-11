Nad Bałtykiem pojawiła się zorza polarna. Internet obiegły niezwykłe zdjęcia!

Nad Bałtykiem pojawiła się zorza polarna. Do sieci trafiły spektakularne zdjęcia

28 października na Słońcu doszło do serii silnych rozbłysków. W stronę Ziemi natomiast został wyrzucony koronalny wyrzut masy (ang. Coronal Mass Ejection). Przy odległości blisko 150 mln kilometrów do pokonania, nawet niewielka różnica w prędkości może spowodować wielogodzinne opóźnienia. Wysokoenergetyczne cząsteczki dotarły do naszej planety późnym popołudniem 30 października.