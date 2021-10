Pracownicy szpitala w Słupsku donoszą na dyrekcję: lekarze z zagranicy nie mają uprawnień

Jedna ze zgłoszonych osób, która podaje się za pracownicę szpitala, wprost twierdzi, że doszło do złamania prawa. Jej zdaniem medycy z zagranicy byli zatrudnieni na stanowiskach sanitariuszy, ponieważ do czasu potwierdzenia dyplomu lekarza, nie posiadali wymaganych kwalifikacji, aby objąć inne stanowiska medyczne np. ratownika medycznego, pielęgniarki. Nie przeszkadzało to, aby pracowali zalogowani do systemu na kontach lekarzy SOR, gdzie sporządzali dokumentację i rozliczali procedury z NFZ. Jak donosi kobieta, dzięki temu zabiegowi szpital, załatał dziurę kadrową, a także oszczędził pieniądze, ponieważ płacił im znacznie niższe pensje.