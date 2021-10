Prokurator ściga reporterkę "Wyborczej", bo nie chce ujawnić tajemnicy dziennikarskiej

Katarzyna Włodkowska w prokuraturze: "Fundamentem jest lojalność"

Włodkowska opublikowała także fragment listu, który zabójca Stefan W. wysłał z więzienia do jednego z braci: "Myślałem, że będę miał dożywocie, ale trzech biegłych psychiatrów uznało, że byłem niepoczytalny, to oznacza, że niedługo pojadę do szpitala, prawdopodobnie w Starogardzie Gdańskim, a tam co sześć miesięcy można wyjść. Posiedzę pewnie ze dwa lata i wyjdę".