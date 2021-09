Mobilna kontrola w strefie płatnego parkowania w Gdańsku coraz bliżej

Auta, za które nie będzie wniesionej odpowiedniej opłaty, zostaną oznaczone przez system jako te, którym należy wystawić wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Procedura ta będzie weryfikowana. Następnie po ustaleniu właściciela pojazdu wysłane zostanie do niego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Dlatego kierowca, który myśli, że skoro nie znalazł zawiadomienia za wycieraczką, to uniknął kontroli, może się jeszcze zdziwić.