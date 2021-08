Zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Gdańsku

Wcześniej do grupy uprawnionych do otrzymania karty "N+" należały osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu chorób narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobami neurologicznymi. Do tej grupy dołączą również zmagające się ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia posiadające w wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności symbol 07-S.