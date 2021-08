Gdańsk zaprasza repatriantów

Repatrianci z Kazachstanu

- Cieszę się bardzo, że kolejna rodzina dołącza do tych ponad 50, które od początku lat 90. przybyły do Gdańska i tworzą naszą lokalną społeczność. Ta uchwała zmieni sposób przyjmowania w Gdańsku repatriantów, czyli rodzin tych Polaków, którzy w czasach II Wojny Światowej czy jeszcze wcześniej podczas czystek sowieckich, zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. Repatrianci, to potomkowie tych osób, którzy w trudnych warunkach pielęgnowali polskość i liczyli na powrót do kraju. - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.