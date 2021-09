Koncerty i jarmark wileński. Zaczyna się festiwal Wilno w Gdańsku

- On urodził się w Wilnie i kochał je, zawsze był z nami. Był dla mnie uosobieniem gdańsko-wileńskiej tożsamości. To przechodziło z ojca na syna, prezydent Adamowicz był inicjatorem festiwalu. też był z nami. Również moja babcia, która po wojnie trafiła do Gdańska, pochodzi z Wilna. Jest grupa ludzi określających się jako wileńscy gdańszczanie. Przy okazji tegorocznego festiwalu o swoich wileńskich korzeniach opowiedziała też Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska - wymienia Tomasz Snarski.