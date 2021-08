"To operacja KGB". Białoruski dziennikarz tłumaczy, co naprawdę dzieje się na pograniczu

Uważam, że to, co obserwujemy w Usnarzu, to jest szopka i pokazówka. Funkcjonariusze pilnują niewielkiej grupy osób, a wcześniej duża grupa cudzoziemców swobodnie przechodziła przez polską granicę i szła do Niemiec. Nawet wiceminister spraw zagranicznych (Piotr Wawrzyk – red.) przyznał, że 700 osób nielegalnie przekroczyło granicę i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Gdyby tak nie było, cudzoziemcy przestaliby latać przez Białoruś, a cały czas ten kierunek jest popularny. To najłatwiejszy i najtańszy sposób, by dostać się do Niemiec i tam prosić o azyl.