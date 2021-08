Marsz Porozumienia w Gdańsku. Borusewicz: Jeżeli uważają, że nogi nas zabolą, to się mylą

- 31 sierpnia to dobra data by ten list do Piotra Dudy przypomnieć. Dla mnie to absolutny skandal, że ta organizacja, której on przewodzi, nazywa się tak samo, jak organizacja, do której przystąpiłem w 1980 roku. Nie słuchałem go dziś, bo staram się nie słuchać ani tego Dudy, ani drugiego. Czuję, że nie usłyszałbym nic ciekawego. Myślę, że trzeba będzie dalej maszerować. Zawsze trzeba mieć nadzieję. Gdy zaczynaliśmy w latach 80. to nikt nie spodziewał się, że komunizm się wywróci - mówił Antoni Pawlak podczas marszu w rozmowie z WP.