Piotr Duda o Jarosławie Gowinie. Szef Solidarności nie przebierał w słowach

- Dobrze, że praca wróciła tam, gdzie powinna być, czyli do Ministerstwa Rodziny. Przekazanie pracy 10 miesięcy temu do resortu rozwoju było błędem. To czas bez dialogu społecznego. Dobrze, że nie ma już tego szkodnika w rządzie Zjednoczonej Prawicy - mówił o Jarosławie Gowinie Piotr Duda, szef "Solidarności" w Sali BHP w 41. rocznicę Porozumień Sierpniowych.