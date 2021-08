Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią? Piontkowski mówi o funkcjonowaniu szkół

Premier Mateusz Morawiecki złożył do prezydenta wniosek o wprowadzenie na wybranych obszarach stanu wyjątkowego na okres 30 dni. Wniosek ma związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski stwierdził w programie "Newsroom" WP, że ta decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa kraju, pracy służb i ograniczenie "dziwnych działań" niektórych aktywistów i polityków. - Mamy nadzieję, że nic się nie zmieni, uczniowie będą mogli normalnie funkcjonować - powiedział wiceszef resortu, zapytany, czy wpłynie to w jakiś sposób na naukę w szkołach w tym regionie. Zapewniał, że szkoły będą normalnie funkcjonowały. - To jest oczywiste - dodał.