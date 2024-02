Tragedia po zjedzeniu galarety. "Ustawiały się długie kolejki"

Domowymi wyrobami sprzedawanymi z samochodu zatruły się także dwie inne osoby: 67- i 72-latka. Jak poinformowała policja, jedna z kobiet w stanie poważnym została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Dwie inne osoby w porę usłyszały ostrzeżenie o tym, żeby nie jeść galarety. Dotarła do nich policja, która zabezpieczyła produkty do badań.