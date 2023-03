Tragedia na stacji paliw. Zatankował i już nie odjechał

W piątkowy poranek na stacji paliw przy ul. Królewskiej w Grodzisku Mazowieckim doszło do ogromnej tragedii. Mężczyzna zatankował swój samochód, udał się do kasy, wrócił do wnętrza pojazdu, ale nie odjechał spod dystrybutora. Okazało się, że kierowca zmarł po wejściu do auta.