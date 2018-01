Tragedia na A1 koło Kutna. Utrudnienia też na obwodnicy Krakowa

Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne - to skutki dwóch wypadków na autostradzie A1 w Łódzkiem. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 16. Potężny korek utworzył się też na A4 koło Krakowa, gdzie zderzyło się pięć aut.

Policja wyznaczyła objazd. (East News)

Oba wypadki wydarzyły się między węzłami Piątek i Kutno Wschód na wysokości miejscowości Łęki. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i ciężarówka.

Po kilkunastu minutach koło pobliskiego Młogoszyna samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym. - To tam jest ofiara śmiertelna - mówi Wirtualnej Polsce st. asp. Edyta Machnik z policji w Kutnie. Na miejscu nadal pracują służby.

Autostrada A1 jest nieprzejezdna na tym odcinku w kierunku Gdańska. Policja wyznaczyła objazd drogami wojewódzkimi nr 703, 702 i krajową "92" przez Piątek oraz Kutno. Kierowcy zjeżdżają na węźle Piątek i wracają na A1 na węźle Kutno Wschód.

Korki na A4

Duże utrudnienia również na autostradowej obwodnicy Krakowa, w ciągu A4. Na jezdni w stronę Katowic, przy Stopniu Wodnym Kościuszko zderzyło się pięć samochodów osobowych - podaje RMF FM. Korek ma kilka kilometrów.