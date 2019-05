Totalna zmiana w pogodzie. Rozleje się "południowo-wschodni żar”

Po naprawdę zimnym poranku czeka nas zmiana w pogodzie. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej, a w przyszłym tygodniu nawet upalnie. Niedziela będzie przełomowym dniem. Temperatura poszybuje nawet do 32 stopni.

Pogoda. "Pia" sprawi, że już od poniedziałku nad obszar całej Polski rozleje się "południowo-wschodni żar” (WXCharts)

W najbliższych dniach warto przyjrzeć się ośrodkowi wyżowemu Pia, a głównie jego wędrówce przez Europę, bo przyniesie on spore zmiany w temperaturze. W czwartek "Pia" zacznie nasuwać się na nasz kontynent i znajdzie się na pograniczu Zatoki Biskajskiej i Francji. W piątek obejmie centralną Francję, a w sobotę Niemcy.

Jak wyjaśniają synoptycy Cumulusa, póki centrum wyżu będzie na zachód od Polski (nad Francją, czy Niemcami), to do Polski z północnego zachodu i z zachodu napływać będą wprawdzie nieco cieplejsze, ale atlantyckie masy powietrza. Stąd w najbliższych dniach będzie coraz cieplej i w sobotę na przeważającym obszarze odnotujemy około 25 stopni.

Pogoda na czwartek

W czwartek pogodę na przeważającym obszarze Polski kształtował będzie skraj układu wyżowego z centrum znad Zatoki Biskajskiej i zachodniej Francji.

Jedynie na południowym wschodzie kraju oddziaływać będzie jeszcze zatoka niżowa związana z niżami znad wschodniej Ukrainy i Bułgarii i tutaj pogodę pogarszał nam będzie front atmosferyczny.

Z kierunków zachodnich zaczną docierać cieplejsze masy powietrza.

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Na niebie pojawiać się będą chmury pierzaste i kłębiaste, które od czasu do czasu przysłaniać będą promienie słoneczne.

Jedynie na południowym wschodzie Polski (od Śląska i Małopolski przez Podkarpacie i Lubelszczyznę po Świętokrzyskie) po miejscami jeszcze pogodniejszym poranku, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i występować będą opady deszczu.

W ciągu dnia termometry wskażą od 11 st. C na południowym wschodzie do 22 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej będzie na Żywiecczyźnie, na Podhalu i Nowosądecczyźnie, tutaj od 6 do 9 st. C.

Na Podkarpaciu, w Małopolsce i na południu Śląska opady deszczu będą intensywniejsze, tutaj przez cały dzień spadnie od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Pogoda na piątek

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Jedynie na zachodzie i na północy Polski, a do południa także na Podkarpaciu i w Tatrach będzie się mocnej chmurzyć i tutaj od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a po południu może również miejscami zagrzmieć.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 20 do 22 st. C. Cieplej do 25 st. C będzie w zachodniej Polsce.

Pogoda na sobotę

Przez cały dzień pogodnie i słonecznie będzie jedynie na południowym wschodzie kraju (na Południu Lubelszczyzny, na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na południu Świętokrzyskiego i Śląska).

Na pozostałym obszarze (na zachodzie, w centrum i na północy) po pogodnym poranku, w ciągu dnia pojawiać się będą wypiętrzone chmury kłębiaste, z których do czasu do czasu popada przelotny deszcz, a południu może także miejscami zagrzmieć.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 23 do 26 st. C. Chłodniej będzie tylko na przedgórzu oraz na samym morzem.

Pogoda. Kontrast temperatury, potem "południowo-wschodni żar”

Przełomowym dniem będzie niedziela, bo tego dnia centrum wyżu Pia znajdzie się nad Polską i nad wschodnią część kraju napływać będzie jeszcze powietrze atlantyckie, ale nad zachodnią zacznie już docierać ciepło z południowego wschodu, stąd pojawi się dość spory kontrast temperatury – od 23 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie.

Położenie "Pia" sprawi, że już od poniedziałku nad obszar całej Polski rozleje się "południowo-wschodni żar” i temperatura w całym kraju wystrzeli w górę.

O ile jeszcze w poniedziałek i we wtorek temperatura będzie nieco zróżnicowana, to już od środy minimum do końca tygodnia temperatura będzie bardziej wyrównana i wyniesie nawet 32 kreski.

