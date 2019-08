Toruń. Działacz SLD wygrał w sądzie z uczelnią. Rektorem o. Tadeusz Rydzyk

Marek Jopp nie dostał się na studia na uczelni założonej przez o. Tadeusza Rydzyka. Powód? Działacz SLD nie dostarczył zaświadczenia z parafii. Sprawa trafiła do sądu.

Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował we wtorek, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi zapłacić Markowi Joppowi 5 tysięcy złotych odszkodowania. Uczelnia ma zwrócić koszty procesu. Według sądu, doszło do naruszenia zasady równego traktowania oraz do dyskryminacji Joppa.