Wybory parlamentarne. Ojciec Tadeusz Rydzyk krytykuje PiS

- W telewizji publicznej za pieniądze Polaków i katolików puszcza się filmy, które źle przedstawiają rodzinę, wzorce złe, rozwód za rozwodem, partner za partnerem, geje i inni. Coś obrzydliwego puszczają w telewizji publicznej. Jaka to dobra zmiana? - pytał o. Tadeusz Rydzyk słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam.

O. Tadeusz Rydzyk nie zawsze chwali PiS. (East News)

Wieczorna msza, która odbyła się w sobotę na jasnogórskim szczycie, zainaugurowała doroczną pielgrzymkę środowiska sympatyków Radia Maryja. To jedno z największych pod względem liczby uczestników wydarzeń w sanktuarium. Występując na zakończenie mszy, dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk zarzucił telewizji publicznej... emitowanie filmów uderzających w rodzinę. Skrytykował również PiS.

- Jaka ta to dobra zmiana? Dobrze, że jest 500 plus i inne rzeczy, ale (ważny jest - red) duch narodu. Owszem, jestem za tym co jest dobrego, ale nie wszystko jest dobre i ta dobra zmiana nie jest taka całkiem dobra. O ducha narodu trzeba walczyć - powiedział o. Rydzyk.

"Rozwód za rozwodem"

Na te słowa wierni zareagowali brawami i okrzykami. – Co mi z tego, że pokrzyczycie tutaj. To trzeba w swojej wiosce, w swoim domu, w swoim mieście organizować się mądrze, naprawdę. Teraz wybory się zbliżają; nie wiem co będzie z tymi sprawami. Ja wiem, że może nie wszystko naraz można, ale co? Że w Brukseli powiedzą? Myśmy przeżyli najazd szwedzki, i radzieckie przeżyliśmy, i nie daliśmy się - mówił.

Rydzyk wezwał do wycofania się Polski z tzw. konwencji stambulskiej (tzw. antyprzemocowej). - Konwencja stambulska jak nie będzie odwołana, to co będzie? Będą wchodzić gorzej jak nóż w masło, takie nie w lodówce. A nie odwołali tego. To Platforma wprowadziła i PSL, a ci nie odwołali. Dobrze, że jest 500 plus, dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko - zaznaczył Rydzyk.

Założyciel Radia Maryja zarzucił telewizji publicznej emitowanie filmów uderzających w rodzinę. - W telewizji publicznej za pieniądze Polaków i katolików puszcza się filmy, które źle przedstawiają rodzinę, wzorce złe, rozwód za rozwodem, partner za partnerem, geje i inni. Coś obrzydliwego puszczają. Jaka to dobra zmiana? - powiedział Rydzyk, podkreślając, że jej słuchacze są "wojskiem i rycerzami" Maryi.

