Ojciec Tadeusz Rydzyk ogłosił, że zbiera na nowy wóz. Poprosił o koperty

Ojciec Rydzyk znowu potrzebuje pieniędzy. W gorącym apelu poprosił sympatyków Radia Maryja, aby idąc w tym roku z pielgrzymką na Jasną Górę zabrali ze sobą "małe koperty" z datkami. Szykuje wielka zbiórka na nowy wóz transmisyjny dla TV Trwam.

Będzie lawina darów

Co ciekawe, ojciec dyrektor już kolejny rok wspomina o zakupie wozów transmisyjnych. Wspominał już o nich w 2017 roku , a było to również podczas spotkania z sympatykami na Jasnej Górze.

- My przyjmujemy tylko godne pieniądze, a potrzebujemy ich, owszem, i będziemy do was się zwracać zawsze, bo przed nami bardzo dużo do zrobienia, a to kosztuje, jak nie wiem co. Teraz musimy kupić samochody transmisyjne - mówił wtedy.