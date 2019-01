Ojciec Rydzyk będzie współpracował z rządowym koncernem. "Podzielę się radością"

Ojciec Tadeusz Rydzyk ogłosił rozpoczęcie budowy ciepłowni w Toruniu, która stanie się partnerem państwowego koncernu PGE. Gorącą wodą ze słynnego odwiertu, może ogrzać nawet jedną piątą domów w tym mieście.

Rydzyk był w świetnym nastroju, wspomniał o pokonaniu lobby, którego dotąd blokowało rozwój jednego z jego ważnych "dzieł". - Tak, jakby było jakieś lobby, które blokuje to, co polskie i to, co katolickie - komentował w programie.