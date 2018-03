Mówią o niej księgowa Rydzyka. W rok przyniosła mu 60 mln złotych

Rusza największa w historii zbiórka funduszy od słuchaczy Radia Maryja. Stawką są miliony z 1 procenta podatku PIT od emerytów i rencistów. Jednak buntują się urzędy skarbowe. Po błędach odrzucają roczne deklaracje podatkowe. Do akcji wkracza ta pani...

Historia wydarzyła się rok temu, ale idealnie pokazuje, kto teraz rządzi finansowym zapleczem rzutkiego przedsiębiorcy - ojca Tadeusza Rydzyka. Od tego czasu kreatywna dyrektorka zapewniła Rydzykowi lekko licząc ponad 60 mln zł. To wpłaty na rzecz fundacji Nasza Przyszłość, prawie 32 mln zł dotacji z rządowego funduszu ochorny środowiska na rzecz Geotermii Toruńskiej . Przypisuje się jej sukces w sprawie uzyskania 26,5 mln zł odszkodowania za to, że za rządów PO-PSL państwo odstąpiło od finansowania inwestycji.

Nowe miliony od emerytów

- Fundacji „Nasza Przyszłość” wspiera katolickie, patriotyczne wychowanie młodzieży - powiedziała dwa dni temu w wywiadzie w Radiu Maryja. Nawiązała do kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. - Te środki muszą być kierowane na pokazanie prawdziwej historii Polaków pod czas II wojny światowej - oświadczyła. Zapowiedziała produkcję kolejnego ( po filmie "Zerwany kłos") patriotycznego hitu. To historia św. brata Alberta Chmielowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego, artysty malarza i założyciela zgromadzenia albertynów i albertynek.

Poukładała biznes geotermii

- Jako geotermia moglibyśmy oferować mieszkańcom Torunia cenę 1 GJ ciepła w wysokości 36-38 zł - oświadczyła menedżerka. Oferta celuje zwłaszcza w odbiorców przemysłowych i firmy ponieważ toruńska ciepłownia, należąca obecnie do PGE oferuje im ciepło w cenie powyżej 50 zł /GJ. Tych właśnie mógłby przejąć "dobrodziej Torunia".

Skąd taki talent biznesowy w otoczeniu redemptorysty? Tygodnik Wprost nazwał ją "księgową Rydzyka" to jednak zbyt mało. Kochanowicz- Mańk dołączyła do jego przedsięwzięć w 2006 roku. Finanse Lux Veritatis - to szczególnie ważna funkcja, odkąd fundacja dysponuje aktywami wartymi 130 mln zł. Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i była akcjonariuszem nieistniejącej już dużej firmy budowlanej ESPEBEPE. Zasiadała m.in. w radzie nadzorczej Geotermii Toruń, fundacji "Nasza Przyszłość", zajmowała się też siecią telefoniczną "W naszej Rodzinie".