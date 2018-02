Rządowy fundusz wyjaśnił sprawę Rydzyka. Nie ma żadnych powodów do narzekań

Geotermia Toruńska dostanie łącznie ponad 30 mln złotych dotacji i pożyczkę na niski procent. Ojciec Rydzyk nie może narzekać na przeszkody w inwestycjach - wynika z wyjaśnień rządowego funduszu ochrony środowiska.

To drugi dotowany projekt dla gorących źródeł odkrytych w Toruniu przez Rydzyka. W listopadzie 2017 fundusz podpisał umowę z należącą do jego fundacji spółką Geotermia Toruń, na dofinansowanie w wysokości 19,5 mln zł. Właśnie w sprawie tego projektu ojciec Rydzyk pozwolił sobie na krytykę rządu.

- Mimo, że rządzi PiS, to wcale nie jest nam łatwiej. Dlatego mam zaufanie do rządzących bardzo ograniczone. To wszystko powinno już być i działać. Dwa i pół roku walczymy o to, co otrzymują inni obywatele - powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Narzekał, że dotacja jest "przyznana, ale nie dana". Dodatkowo fundusz miał przedstawić niekorzystne warunki dla części inwestycji finansowanej z pożyczki. Ojciec Rydzyk ujawnił, że zaoferowano mu finansowanie za ponad 6 proc. rocznie.