Tomasza Komenda idzie po sprawiedliwość. Sąd Najwyższy ma zdecydować o jego uniewinnieniu

Tomasz Komenda rozpoczyna dziś ważny dzień swojego nowego życia. Sprawę niesłusznego skazania za gwałt i morderstwo rozpatrzy Sąd Najwyższy. Możliwe uniewinnienie otworzy drogę do uzyskania rekordowego odszkodowania za 18 lat spędzonych za kratami.

- Wszyscy z wielką nadzieją przygotowujemy się do wyjazdu do Warszawy - powiedział jeszcze we wtorek brat Tomasz Komendy, Gerard. Cała rodzina stawi się w Sądzie Najwyższym, by dopingować Tomasza w dalszej walce o sprawiedliwość, dowiaduje się WP. Towarzyszyć im będzie Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, obecnie adwokat.