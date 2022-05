"To Zachód ogłosił wojnę przeciw Rosji" twierdzi Siergiej Ławrow

Finlandia i Szwecja coraz bliżej NATO

Tymczasem ważą się losy przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. - Zadzwonię do prezydenta Putina i poinformuję o naszym wejściu do NATO - zapowiedział w najnowszym wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Svenska Dagbladet" prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Jak stwierdził, w przyszłości możliwa jest kontynuacja dialogu z Rosją, ale "nie będzie powrotu do dawnych czasów". - Sądzę, że Rosji również będzie zależeć, aby nie mieć przez cały czas dużego napięcia przy granicy. Codzienne sprawy można załatwiać pragmatycznie - podkreślił.