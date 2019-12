To politycy wymuszają taki styl jazdy. Były kierowca z ochrony rządu komentuje drogowe szarże SOP

- Politycy i to za każdej opcji wymuszają ryzykowny styl jazdy. Uważają, że jazda na bombach jest dodatkową usługą, która jest przynależna do ich stanowiska - komentuje sprawę szalonej konwoju SOP były funkcjonariusz.

SOP spycha innych kierowców z drogi. Zaproszenie do tragedii

- Priorytetem SOP jest ochrona najważniejszych osób państwie, a nie usługa jazdy szalonym tempem na sygnałach. Taki film jak ostatni z przejazdu kolumny SOP paradoksalnie pokazuje, że wokół chronionej osoby powstaje szereg niebezpiecznych sytuacji - komentuje nagranie były funkcjonariusz BOR. - Wystarczy, że jeden cywilny kierowca nie zjedzie im z drogi, bo się zagapi, pisze sms-a, albo ma rowerzystę na poboczu i dojdzie do tragedii - komentuje rozmówca WP.

- Jestem zaskoczony, że po wypadku premier Beaty Szydło nadal nie ma refleksji. Spychanie innych kierowców z drogi jest naginaniem procedur. Podczas zwykłej jazdy w kolumnie, pasażerowi nic nie zagraża, nie ma powodu do takich manewrów - komentuje dalej były funkcjonariusz tej służby.

Były funkcjonariusz podkreśla, że uprzywilejowana kolumna aut wiozących najważniejsze osoby nie jest zwolniona z odpowiedzialności. - Przy wielu kolizjach, było to już analizowane przez sądy. Funkcjonariusze SOP nie mogą narażać innych kierowców albo przechodniów na ryzyko wypadku - dodaje funkcjonariusz BOR.

Jedziemy na bombach. Od tego jest SOP

Przypomnijmy, że rocznie dochodzi do 20-30 kolizji z autami SOP (wcześniej służba nazywała się BOR). Media ujawniły, że od grudnia 2018 roku do kwietnia 2019 było 11 kolizji. Naprawy uszkodzeń wyniosły w sumie ponad 133 tys. zł. Kiedy posłowie PO złożyli interpelację w sprawie kompetencji i przeszkolenia kierowców SOP, wiceminister MSWiA odpowiedział im, że to informacja niejawna.