Co na to Rosja? Finlandia zamyka przejścia graniczne

Migranci docierają do Finalndii

Wcześniej, w środę do przejść granicznych w Karelii Południowej skupiających ruch z Moskwy i Petersburga, przybyło 75 nowych azylantów. We wtorek było ich 55, w poniedziałek zaś niespełna 40. Od sierpnia do początku listopada straż graniczna odnotowała łącznie niespełna sto osób nieposiadających ważnych dokumentów. Łącznie od początku roku granicę południowo-wschodniej Finlandii przekroczyło ponad 330 azylantów.