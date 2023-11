MSZ o ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy

- Polski rząd nie zainteresował się, co się stanie z Polakami ewakuowanymi ze strefy Gazy po przylocie do Warszawy. Czy mają gdzie spać, czy mają jakiekolwiek środki, czy mają tu rodziny, które mogą ich wesprzeć - powiedziała Samira Ramadan, któa wcześniej podkreśliła, że jest wdzięczna za ewakuację jej bliskich do Polski. Następnie dodała, że aktualnie jej siostra, jej mąż i ich dzieci mieszkają u niej w niewielkim lokalu pod Warszawą