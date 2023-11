Izraelski nalot na szpital w Gazie. Tam ma ukrywać się Hamas

Munir al-Bursh, dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Gazy, twierdzi w wywiadzie dla telewizji Al Jazeera, że w szpitalu doszło do kilku eksplozji. - Doszło do dużych eksplozji, a do obszarów, w których się znajdujemy, przedostał się pył. Uważamy, że eksplozja miała miejsce w szpitalu - powiedział Bursh.