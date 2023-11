Strzelanina przed szpitalem. "Wyeliminowali 21 terrorystów"

Izraelska armia poinformowała w poniedziałek, że jej żołnierze wyeliminowali 21 terrorystów, którzy "zdołali przeniknąć do tłumu cywilów i rozpoczęli ostrzał z terenu szpitala Al-Kuds w Gazie". Szpital ten jest drugim co do wielkości obiektem medycznym w Strefie Gazy.