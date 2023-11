Urzędnicy wywiadu nie mają wątpliwości: "Hamas szykował cios na skalę historyczną"

Terrorystom Hamasu, którzy zaatakowali 7 października rozkazano, by starali się uderzyć w większe izraelskie miasta - pisze amerykański dziennik "Washington Post". Napastnikom udało się wedrzeć aż do miasta Ofakim, ponad 20 km w głąb kraju. Pokonali połowę drogi do Zachodniego Brzegu, który miał być ich ostatecznym celem - twierdzi gazeta.