Sieć kryjówek i tuneli pod szpitalem. "Hamas budował ją od 16 lat"

"Nie będzie to dobrze wyglądać"

Zarówno Hamas, jak i dyrekcja szpitala zaprzeczają, jakoby terroryści wykorzystywali Al-Szifę do swoich celów. Jednak sprzeczne twierdzenia obu stron prawdopodobnie zostaną wkrótce zweryfikowane - zaznacza "The New York Times". W przeszłości Izrael unikał starć w rejonie szpitala, by nie było palestyńskich ofiar, ale za ochronę cywilów zapłacono cenę "pozostawienia w nienaruszonym stanie tego, co znajduje się pod szpitalem".