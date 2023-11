Dramat w Al-Szifa. 36 noworodków walczy o życie

Sytuacja w największym szpitalu w Strefie Gazy, Al-Szifa, jest dramatyczna. W placówce skończyło się paliwo, które używane jest do zasilania generatorów prądu. W szpitalu wciąż przebywa 36 noworodków, które wymagają intensywnej terapii - informuje serwis BBC. Co ciekawe, izraelska armia twierdzi, że dostarczyła do szpitala paliwo. Hamas miał jednak zabronić dyrekcji placówki skorzystania z niego.