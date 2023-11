Obalił wielki mit w sprawie wojny Izraela z Hamasem. "To teorie spiskowe"

- Izrael jest państwem demokratycznym. Rozkazu, który nakazywałby dopuszczenie ataku terrorystycznego, by potem móc czerpać z niego korzyści polityczne, nikt by nie wydał i nikt by nie posłuchał. To niemożliwe, by ktokolwiek zgodził się na celowe przelanie krwi obywateli - mówi specjalista tematyki bliskowschodniej.