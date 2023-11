Erdogan grzmi. "Izrael jest państwem terrorystycznym"

Stanowcza deklaracja Erdogana. "Turcja podejmie kroki"

- Izrael przyjął taktykę totalnego zniszczenia miast i ich mieszkańców. Nie mamy wątpliwości co do tego, że Hamas składa się z wojowników oporu, chcących bronić swojej ojczyzny, niezależnie od szkód, które może to niektórym wyrządzić - powiedział Erdogan.