Zarzuty posłów PiS. Stanowcza reakcja Hołowni

- Nie dopuszczę do obstrukcji prac izby. Mieliśmy wczoraj konkretną robotę do wykonania. Każdy miał prawo zabrać głos, nikogo nie blokowałem w przeciwieństwie do marszałka Terleckiego, który nie dopuszczał ministra Ziobry do głosu. Jeżeli przyszłaby wczoraj cała Rada Ministrów i chciała mówić dowolnie długo, a obrady Sejmu trwałyby do tej pory, to uważam, że byłoby to zachowanie nielicujące z powagą Sejmu i wypaczałoby ducha tego artykułu regulaminu Sejmu, który wczoraj był przeze mnie uczciwie przywoływany - dodał.