Hołownia na początku miał prośbę. Wszyscy od razu się zgodzili

Hanna Stefania Gucwińska, z domu Jurczak, urodziła się 25 kwietnia 1932 w Warszawie. Z wykształcenia była zootechnikiem, pracę magisterską obroniła w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1957 r. związana była z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu. W 1962 roku wyszła za Antoniego Gucwińskiego, wspólnie przez wiele lat pełnili funkcje dyrektorskie we wrocławskim zoo.