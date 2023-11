Prezydent nie zrobił tego przypadkowo. Jego otoczenie zdradza, jak miało zadziałać orędzie

Oburzenie po orędziu prezydenta

W przemówieniu prezydent z jednej strony usiłował przekonać, że wyciąga rękę do opozycji i otwiera drzwi Pałacu dla wszystkich ugrupowań politycznych. Z drugiej strony jednak wyraźnie dawał do zrozumienia, że to on chce dyktować warunki przyszłej współpracy z nową Radą Ministrów.