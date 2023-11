"Panie marszałku". Wiadomo, co Kaczyński powiedział Hołowni

We wtorek Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Robert Kropiwnicki (KO), Tomasz Zimoch (Polska 2050) i Anna Maria Żukowska (Lewica) zostali wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. W trakcie obrad doszło do gorącej dyskusji - ministrowie zdymisjonowanego już rządu Zjednoczonej Prawicy poprosili o głos poza kolejnością.