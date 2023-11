Reakcja Tuska na wypowiedź Ziobry. "Musicie to zobaczyć"

We wtorek Sejm zajmował się wyborem sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia parlamentu. Zbigniew Ziobro przemawiając przed głosowaniem zwrócił się do posłów dotychczasowej opozycji, że ma nadzieję, "że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów trybunału stanu".