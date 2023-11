Opozycja odsuwa ważne tematy. Aborcja i TK pod znakiem zapytania?

Wiele wskazuje na to, że sprawy, które szczególnie interesują Polaków, czyli aborcja oraz usunięcie z TK tzw. sędziów dublerów, są odwlekane przez partie opozycyjne - informuje "Dziennika Gazeta Prawna". - Jeżeli będą podejmowane jakieś uchwały, to stanie się to w przyszłym tygodniu - powiedział Borys Budka z KO.