Co zrobi Morawiecki? Chce tego ponad połowa Polaków

Duda: było to najlepsze dla Polski osiem lat

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zwrócił się do obecnych na sali ministrów. Podziękował też Mateuszowi Morawieckiemu. - Powtórzę to jeszcze raz: w moim najgłębszym przekonaniu było to najlepsze dla Polski osiem lat - mówił Duda.