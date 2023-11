Niemieckie kościoły świecą pustkami. Wciąż spada liczba wiernych

Zaufanie do kościoła katolickiego ma 9 procent wszystkich respondentów, z kolei do ewangelickiego 24 procent. Zaufanie do kościoła katolickiego jest tylko nieznacznie wyższe niż do islamu. Według badania poziom religijności wśród muzułmanów jest zauważalnie wyższy. 25 procent muzułmanów jest aktywnie zaangażowanych, podczas gdy tylko 13 procent chrześcijan chodzi do kościoła.