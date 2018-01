To będzie najlepsze nagranie, jakie dzisiaj zobaczycie. Tata i córka zaśpiewali piosenkę

To najbardziej uroczy cover popularnej piosenki "You've Got a Friend In Me" pochodzącej z bajki "Toy Story". 4-latka oraz jej tata zachwycili miliony internautów!

Ojciec i córka śpiewają "You've Got a Friend In Me" (Youtube.com)

Nagranie pojawiło się w sieci 17 stycznia ubiegłego roku i od razu odbiło się echem w mediach społecznościowych. W ciągu roku wyświetliło go aż 19 milionów internautów! To niezwykły wynik, szczególnie w przypadku amatorskiego wideo. Mimo tego, że nagranie nie jest nowe internauci wciaż komentują filmik "To najardziej utaloentowane dziecko jakie znam!", "To nagranie zawsze poprawia mi humor!", "Dziewczynka ma 100 procent talentu!" - piszą.

Dziś Claire ma już 5 lat, a jej tata wciąż publikuje wspólne nagrania. Jeden z ostatnich filmików pochodzi sprzed tygodnia i pświęcone jest nienarodzonemu jeszcze braciszkowi Cialre. Cała rodzina wybrała się na USG i wspólnie przeżywali widok maluszka na monitorze.